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Представители Совета ветеранов Вороновского примут участие в мемориально-патронатной акции
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Представители Совета ветеранов Вороновского примут участие в мемориально-патронатной акции 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
мемориально-патронатной акции. Фото: Совет ветеранов
Представители Совета ветеранов поселения Вороновское 21 апреля примут участие в мемориально-патронатной акции, которая приурочена к предстоящему Дню победы. Она пройдет у братской могилы в селе Вороново.
— Мы проведем уборку на этой территории. К нам присоединятся ученики старших классов из школы №2073. Планируется, что от Совета ветеранов в ежегодной акции примут участие 17 человек. После того, как она завершится, мы почтим память павших минутой молчания. Вместе с юнармейцами детского патриотического объединения «Феникс» мы по традиции проведем митинг, возложим цветы погибшим солдатам. Планируется, что всего поприсутствует 30-35 человек, — рассказал председатель Совета ветеранов Александр Туришин.
Отметим, что мемориально-патронатная акция начнется в 10:00.
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