Ещё
Аэрофлот: бесплатных билетов на майские всем ветеранам хватит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэрофлот: бесплатных билетов на майские всем ветеранам хватит 

РЖД-Партнер 58 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Акция предоставления бесплатного перелета для ветеранов, блокадников, несовершеннолетних узников фашизма осуществляется авиакомпанией с 2001 года. Этим категориям граждан, проживающим как в СПб, так и в странах СНГ, Прибалтики и Грузии, предоставляется право полностью бесплатного перелета. В этом году каждый участник акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного взрослого сопровождающего.
Как уточнил Василий Налетенко, ветеранам нет необходимости приезжать за оформлением билетов в первый день акции — 24 апреля. «За все годы мы ни разу никому не отказали, билетов всем хватит. Билет может оформить не только сам ветеран, но и любой его представитель с необходимым пакетом документов», — сказал Налетенко.
Помимо головного офиса «Аэрофлота» на улице Рубинштейна, 1/43, билеты также можно приобрести у партнеров компании, которые совершенно бескорыстно предложили свою помощь. Акция по приобретению билетов стартует 24 апреля и продлится до 12 мая включительно. Важный момент: срок пребывания в пункте назначения не должен превышать 1 месяц.
Таким образом, если человек улетает 8 мая, то 8 июня он должен вернуться. Сопровождающий может лететь только с ветераном, отдельный полет по акции невозможен. В «Аэрофлоте» также уточнили, что срок бронирования составляет 48 часов — при условии бронирования через контакт-центр.
Александр Ржаненков поблагодарил «Аэрофлот» за такой подарок ветеранам. Он отметил, что благодаря помощи авиакомпании только в 2017 году 5,5 тысячи человек смогли воспользовались бесплатным перелетом. По его словам, к сожалению, РЖД ни разу не приняли участия в подобной акции. «Мы ожидаем их решения в этом году, но пока никакой информации нет», — уточнил глава Комитета по соцполитике.
Участвующие в акции могут полететь бесплатно с одним сопровождающим в города РФ, страны Балтии, а также определенные категории ветеранов могут отправиться в города Европы. К сожалению, прямого рейса на Украину нет, «Аэрофлот» предоставляет билет только до Минска и других сопредельных с Украиной городов, куда есть рейсы авиакомпании.
РЖД-Партнер: последние новости
Узбекистан готов софинансировать строительство предложенной Афганистаном железной дороги С начала года порт Новороссийск увеличил перевалку контейнеров на 25,7% На складском рынке Московского региона практически нет вакантных площадей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300342
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение