Аэрофлот: бесплатных билетов на майские всем ветеранам хватит

Акция предоставления бесплатного перелета для ветеранов, блокадников, несовершеннолетних узников фашизма осуществляется авиакомпанией с 2001 года. Этим категориям граждан, проживающим как в СПб , так и в странах СНГ, Прибалтики и Грузии , предоставляется право полностью бесплатного перелета. В этом году каждый участник акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного взрослого сопровождающего.

Как уточнил Василий Налетенко, ветеранам нет необходимости приезжать за оформлением билетов в первый день акции — 24 апреля. «За все годы мы ни разу никому не отказали, билетов всем хватит. Билет может оформить не только сам ветеран, но и любой его представитель с необходимым пакетом документов», — сказал Налетенко.

Помимо головного офиса «Аэрофлота» на улице Рубинштейна, 1/43, билеты также можно приобрести у партнеров компании, которые совершенно бескорыстно предложили свою помощь. Акция по приобретению билетов стартует 24 апреля и продлится до 12 мая включительно. Важный момент: срок пребывания в пункте назначения не должен превышать 1 месяц.

Таким образом, если человек улетает 8 мая, то 8 июня он должен вернуться. Сопровождающий может лететь только с ветераном, отдельный полет по акции невозможен. В «Аэрофлоте» также уточнили, что срок бронирования составляет 48 часов — при условии бронирования через контакт-центр.

Александр Ржаненков поблагодарил «Аэрофлот» за такой подарок ветеранам. Он отметил, что благодаря помощи авиакомпании только в 2017 году 5,5 тысячи человек смогли воспользовались бесплатным перелетом. По его словам, к сожалению, РЖД ни разу не приняли участия в подобной акции. «Мы ожидаем их решения в этом году, но пока никакой информации нет», — уточнил глава Комитета по соцполитике.