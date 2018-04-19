Цифровые валюты подорожали несмотря на отчет об убытках криптовалютных хедж-фондов

Investing.com — Биткоин и другие цифровые валюты подорожали в четверг, хотя криптовалютные хедж-фонды сообщили об огромных убытках в первом квартале 2018 года.

К 16:00 МСК биткоин подешевел на 1,77% и торговался на позиции $8250,5 на бирже Bitfinex.

Несмотря на подорожание, курс биткоина по-прежнему далеко от своего исторического максимума $20000, достигнутого в декабре. Хедж-фонды, которые обогатились во времена резкого роста популярности криптовалют, сообщили об огромных убытках из-за снижения цен на виртуальные валюты и их популярности.

Аналитическая компания Hedge Fund Research заявила, что в первом квартале этого года индекс инвестирования в цифровые валюты зафиксировал двузначное снижение.

Индекс HFR Blockchain Composite Index упал на 46%, а индекс HFR Cryptocurrency Index — 45,34%. Индекс Cryptocurrency Traders, определяемый BarclayHedgefell, снизился на 43,1%.

«У каждого — свое мнение, но никто в действительности не знает это пузырь или коррекция», — написал в пресс-релизе Сол Ваксман, основатель и президент BarclayHedge.

Среди других новостей можно выделить сообщение о том, что Citigroup (NYSE:C) ищет специалистов в области криптовалют. Согласно объявлению о вакансии на LinkedIn (NYSE:LNKD), гигант финансовых услуг ищет сотрудников на должности вице-президента и старшего вице-президента в подразделение для оценки рисков, связанных с отмыванием денег с помощью биткоина и других криптовалют.

Ранее Citigroup запретила использовать своим клиентам кредитные карты этого банка для покупки криптовалют. Биткоин и другие виртуальные валюты часто связывают с отмываем денег из-за анонимности игроков криптовалютного рынка.

Цены на другие криптовалюты тоже растут. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 4,89% до $543,36. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 4,62% и торговалась на позиции $0,72219. На момент написания статьи курс Litecoin вырос на 2,87% до $141,24.

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