В Культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино пройдет акция «Библионочь»

В субботу, 21 апреля, в Культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2 откроется специальный стенд книгообмена в рамках акции «Библионочь-2018». Об этом сообщила пресс-секретарь центра Анна Гуляева.

— Приняв участие в «библионочном книгообмене», вы сможете найти и вспомнить свои любимые истории, выбрать книгу на любой вкус, ощутить себя частью большой семьи любителей чтения, встретить единомышленников, поделиться мнением и узнать богатую историю акции «Библионочь», — отметила Гуляева.

Присоединится к акции могут все желающие. (то)