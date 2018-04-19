Ещё
В Культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино пройдет акция «Библионочь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино пройдет акция «Библионочь» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 21 апреля, в Культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2 откроется специальный стенд книгообмена в рамках акции «Библионочь-2018». Об этом сообщила пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
— Приняв участие в «библионочном книгообмене», вы сможете найти и вспомнить свои любимые истории, выбрать книгу на любой вкус, ощутить себя частью большой семьи любителей чтения, встретить единомышленников, поделиться мнением и узнать богатую историю акции «Библионочь», — отметила Гуляева.
Присоединится к акции могут все желающие. (то)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Выхине-Жулебине В Выхине-Жулебине написали «Тотальный диктант» Новые участки выделенной полосы заработали на Рязанском проспекте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300342
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение