В центре Владивостока планируют строить рыбный рынок

Владивосток , 19 апреля / Синьхуа / — Проект рыбного рынка в центре Владивостока планируется презентовать на полях четвертого Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время специалисты из России Республики Корея приступили к разработке проекта рынка и оформлению всей необходимой документации. Начать строительство четырехэтажного здания на Набережной Цесаревича планируется уже в этом году.

Инициатором создания многофункционального рыбного рынка во Владивостоке стала крупная приморская рыбопромышленная компания «Акватехнологии», владеющая собственными судами и перерабатывающим заводом для вылова и переработки рыбы и марикультуры.

Отметим, что обеспечивать рынок свежей продукцией сможет не только компания «Акватехнологии», но и другие профильные предприятия Дальнего Востока. Наличие большого количества поставщиков обеспечит полноценную загрузку объекта, позволит разнообразить ассортимент и сделает цену на продукцию доступной для населения.