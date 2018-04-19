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В центре Владивостока планируют строить рыбный рынок
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В центре Владивостока планируют строить рыбный рынок 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Владивосток, 19 апреля /Синьхуа/ — Проект рыбного рынка в центре Владивостока планируется презентовать на полях четвертого Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
В настоящее время специалисты из России и Республики Корея приступили к разработке проекта рынка и оформлению всей необходимой документации. Начать строительство четырехэтажного здания на Набережной Цесаревича планируется уже в этом году.
Инициатором создания многофункционального рыбного рынка во Владивостоке стала крупная приморская рыбопромышленная компания «Акватехнологии», владеющая собственными судами и перерабатывающим заводом для вылова и переработки рыбы и марикультуры.
Отметим, что обеспечивать рынок свежей продукцией сможет не только компания «Акватехнологии», но и другие профильные предприятия Дальнего Востока. Наличие большого количества поставщиков обеспечит полноценную загрузку объекта, позволит разнообразить ассортимент и сделает цену на продукцию доступной для населения.
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