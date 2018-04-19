Почти 10 тонн макулатуры собрали воспитанники школы №152 в Аэропорте

В школе № 152, которая расположена на территории района Аэропорт, прошла экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». При активном участии воспитанников младших и средних классов на переработку было сдано почти 10 тонн бумаги. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— В рамках акции «Бумажный бум» мы собрали 9805 килограммов бумаги и тем самым помогли очистить окружающую среду от мусора и уменьшить вырубку леса, — пояснил представитель администрации.

Акция прошла во всех подразделениях образовательного учреждения. (мю)