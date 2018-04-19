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Почти 10 тонн макулатуры собрали воспитанники школы №152 в Аэропорте
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Почти 10 тонн макулатуры собрали воспитанники школы №152 в Аэропорте 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В школе № 152, которая расположена на территории района Аэропорт, прошла экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». При активном участии воспитанников младших и средних классов на переработку было сдано почти 10 тонн бумаги. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— В рамках акции «Бумажный бум» мы собрали 9805 килограммов бумаги и тем самым помогли очистить окружающую среду от мусора и уменьшить вырубку леса, — пояснил представитель администрации.
Акция прошла во всех подразделениях образовательного учреждения. (мю)
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