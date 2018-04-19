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Медиасубботник в Подмосковье 21 апреля
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Медиасубботник в Подмосковье 21 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В рамках акции журналисты планируют навести чистоту в Центральном парке имени Калинина.
Акция пройдет при поддержке администрации городского округа Королев.
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