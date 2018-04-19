Ростуризм зафиксировал резкое снижение турпотока за границу

Повышение курса иностранных валют приведет к снижению выездного турпотока, рассказал «РГ» руководитель Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

"Мы видим, что снижается спрос на выездные направления. На майские праздники падение значительное и оно составило более 20 процентов", — сказал Олег Сафонов. Снижение рубля по отношению к доллару и евро приводит к увеличению стоимости путешествия за рубеж. Увеличивается стоимость авиационной перевозки и размещения в гостиничной сети, пояснил он.

В этой ситуации мы должны сделать все, чтобы россияне могли комфортно и с интересом отдыхать в нашей стране, подчеркнул руководитель Ростуризма.

В результате спрос на внутреннем туристическом рынке может вырасти. «Если раньше я оценивал рост спроса по внутренним направлениям в этом сезоне в три-пять процентов по сравнению с прошлым годом, то сейчас мне кажется, что он будет больше», — отметил руководитель Ростуризма.