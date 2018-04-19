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Ростуризм зафиксировал резкое снижение турпотока за границу
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Ростуризм зафиксировал резкое снижение турпотока за границу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Повышение курса иностранных валют приведет к снижению выездного турпотока, рассказал «РГ» руководитель Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
"Мы видим, что снижается спрос на выездные направления. На майские праздники падение значительное и оно составило более 20 процентов", — сказал Олег Сафонов. Снижение рубля по отношению к доллару и евро приводит к увеличению стоимости путешествия за рубеж. Увеличивается стоимость авиационной перевозки и размещения в гостиничной сети, пояснил он.
В этой ситуации мы должны сделать все, чтобы россияне могли комфортно и с интересом отдыхать в нашей стране, подчеркнул руководитель Ростуризма.
В России большим спросом пользуются Крым, Краснодарский край, на которые приходится 40 процентов бронирований на майские праздники. Также активно продаются Москва и Санкт-Петербург, Республика Карелия, Татарстан, Алтайский край, Калининградская область, отметил Олег Сафонов.
В результате спрос на внутреннем туристическом рынке может вырасти. «Если раньше я оценивал рост спроса по внутренним направлениям в этом сезоне в три-пять процентов по сравнению с прошлым годом, то сейчас мне кажется, что он будет больше», — отметил руководитель Ростуризма.
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