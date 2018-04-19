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Памятные акции ко Дню Победы проведут в Коптеве
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Памятные акции ко Дню Победы проведут в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Несколько памятных акций будет организовано на территории района Коптево в честь 9 Мая. Об этом сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Александр Шнурков на встрече с жителями.
— В понедельник, 7 мая, в 15 часов состоится митинг с возложением цветов у стелы на улице Зои и Александра Космодемьянских, рядом с домом 35. Во вторник, 8 мая, в 13.00 запланировано шествие «Бессмертный полк», организованное школой №1223. Старт будет дан у основного здания школы на Михалковской улице, — утончил замглавы.
Еще один митинг пройдет 4 мая у памятного знака «Всем павшим за Отечество» на Коптевском бульваре в 15.30. А 9 мая акцию с возложением цветов в этом же месте проведет для ветеранов филиал «Коптево» центра соцобслуживания «Тимирязевский» — начало в 11.00. (ео)
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