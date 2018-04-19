Стоимость аренды коммерческих площадей в Таллине подскочила на 70% за год

Руководитель отдела коммерческой недвижимости 1Partner Kommertskinnisvara Кирилл Вигул говорит, что растущая цена предложения демонстрирует, что на рынке появились большое количество площадей высшей категории. Если в феврале прошлого года на city24 было размещено 2 330 объявлений, то в том же месяце 2018 года их было уже 3 350, сообщает The Baltic Course.

Вигул добавил, что спрос на новые торговые помещения быстро растет, и все больше сделок заключаются с дорогими объектами. По данным эксперта, арендные ставки на коммерческие площади в новых офисных зданиях Таллина начинаются от €11 за квадратный метр. В комплексах, которым меньше 10-и лет — от €10, а в старых зданиях в среднем составляют €5 — 8.