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ЧМ-2018: иностранцы снимают дома на Рублевке за 150 тысяч долларов
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ЧМ-2018: иностранцы снимают дома на Рублевке за 150 тысяч долларов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На июнь-июль сдан дома площадью 2 тысячи квадратных метров с пятью спальнями в районе Рублевке. Выбор загородного жилья эксперты объясняют многочисленностью делегаций — состоятельные иностранцы планируют приехать с семьями и прислугой, а в Москве предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.
В настоящее время на элитном рынке Подмосковья сдается 388 домов, большая часть из них расположена на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе. В основном это коттеджи, построенные 5-10 лет назад, стоимость аренды колеблется от 5 до 100 тысяч долларов в месяц.
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