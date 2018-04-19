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В Измайлове 50 кг вещей собрали для нуждающихся
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В Измайлове 50 кг вещей собрали для нуждающихся 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Студия «хип-хоп» из Центра культуры и спорта «Измайлово» приняла участие в благотворительной акции «Добрый шкаф».
Юные москвичи, которые занимаются в секции «хип-хоп» Центра культуры и спорта «Измайлово», в середине апреля приняли участие в благотворительной акции «Добрый шкаф». Измайловцы собрали около 50 кг вещей. Это — обувь, одежда, книги, игрушки и многое другое. Все вещи будут переданы нуждающимся москвичам и жителям других регионов. По словам преподавателя студии Анастасии Песковой, в следующем году ребята вновь планируют принять участие в подобной акции.
Отметим, что акция «Добрый шкаф» проходит уже несколько лет. Ее целью является превращение хороших, но уже не востребованных вещей, в полезный ресурс для других людей. Кроме того волонтеры с каждым годом открывают все новые и новые пункты, развивают волонтерское движение.
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