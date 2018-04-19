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Количество поддельных денег в Московском регионе в январе-марте снизилось на 7,2% — до 4 тыс. единиц
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Количество поддельных денег в Московском регионе в январе-марте снизилось на 7,2% — до 4 тыс. единиц 

Агентство «Москва» 1 час назад
Количество поддельных денег В Москве и Подмосковье снизилось в январе-марте 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.
«В I квартале 2018 г. в банковском секторе Московском региона обнаружено 3 тыс. 992 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Это на 7,2% меньше, чем кварталом ранее. По сравнению с IV кварталом 2017 г. количество подделок банкнот номиналом 5 тыс. руб. сократилось на 181 штуку и составило 2 тыс. 649 штук», — говорится в сообщении.
Уточняется, что количество обнаруженных фальшивок других номиналов также уменьшилось. Так, выявленных поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. стало меньше на 113 штук — их обнаружили 1 тыс. 299 штук. Подделок номиналом 500 руб. выявлено 32 штуки. Это меньше на 14 штук, чем кварталом ранее.
Также в I квартале 2018 г. в Московском регионе было выявлено четыре банкноты номиналом 100 руб., 50 и 10 руб. по одной банкноте. Были обнаружены одна поддельная монета Банка России номиналом 10 руб. и пять поддельных монет Банка России номиналом 5 руб.
«Регионами Центрального федерального округа, помимо Московского, в которых в январе-марте 2018 г. наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Тульская область (146 штук), а также Тверская (116 штук) и Воронежская (107 штук) области.
Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств в I квартале 2018 г. составило 670 штук. Здесь традиционно лидирует доллар США: выявлено 629 подделок. Также обнаружены 40 штук фальшивых евро и одна банкнота китайского юаня.
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