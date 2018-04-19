Есть материнский капитал, будет и дача

Как отмечает « Парламентская газета », он предлагает решить проблему множества семей страны, приоритетом которых является наличие садового дома для отдыха и ведения приусадебного хозяйства.

На программу материнского капитала с момента запуска потрачено более 1 трлн. рублей, несколько сотен миллиардов рублей средств государственной поддержки оказались невостребованными. Большинство семей использовало средства на улучшение жилищных условий: этот вариант поддержки выбрали 4,1 млн из 4,4 млн семей, получивших государственную поддержку, отмечают авторы законопроекта. Поэтому целесообразно расширить направления использования материнского капитала именно в этом направлении. Проект федерального закона предлагает ввести норму, по которой можно использовать средства материнского капитала и для приобретения (строительства) садового или жилого дома, располагающегося на садовом земельном участке.

Кроме того, теперь средства маткапитала можно будет использовать на образование детей с момента рождения второго, третьего и последующих детей.