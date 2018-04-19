Есть материнский капитал, будет и дача 

В Государственную Думу РФ внесён законопроект, расширяющий перечень использования средств материнского капитала.
Как отмечает «Парламентская газета», он предлагает решить проблему множества семей страны, приоритетом которых является наличие садового дома для отдыха и ведения приусадебного хозяйства.
На программу материнского капитала с момента запуска потрачено более 1 трлн. рублей, несколько сотен миллиардов рублей средств государственной поддержки оказались невостребованными. Большинство семей использовало средства на улучшение жилищных условий: этот вариант поддержки выбрали 4,1 млн из 4,4 млн семей, получивших государственную поддержку, отмечают авторы законопроекта. Поэтому целесообразно расширить направления использования материнского капитала именно в этом направлении. Проект федерального закона предлагает ввести норму, по которой можно использовать средства материнского капитала и для приобретения (строительства) садового или жилого дома, располагающегося на садовом земельном участке.
Кроме того, теперь средства маткапитала можно будет использовать на образование детей с момента рождения второго, третьего и последующих детей.
Закон, который продлевает сроки программы материнского капитала до 2021 года, подписал 29 декабря президент России Владимир Путин. Программа «Материнский капитал» стала одной из самых действенных мер государственной поддержки семей с детьми. С момента запуска программы материнского капитала в 2007 году в общей сложности более 7,3 млн российских семей получили государственный сертификат на материнский капитал. В 2007 году сумма госпомощи составляла 250 тыс. рублей. Благодаря предусмотренной законом ежегодной индексации она выросла более чем на 80% и в 2017 году выросла до 453 тыс. рублей. К настоящему времени средствами материнского капитала полностью распорядились только 54,3% владельцев.