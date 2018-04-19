Как купить новый iPad дешевле в России

Apple представила новый iPad только в конце марта, но уже активно продает эти планшеты в России . И хотя журналисты окрестили новинку «бюджетным iPad», недорогим его назвать сложно (если во многих других странах устройство действительно стало дешевле, то ценник в РФ остался неизменным). В то же время на российском рынке новый iPad уже успел подешеветь, и сейчас планшет можно купить на 2000 рублей дешевле первоначальной цены.

Стоимость минимальной конфигурации iPad 2018 с 32 ГБ памяти упала ниже 23 500 рублей, свидетельствуют данные независимой аналитической системы «Яндекс. Маркет». За эти деньги предлагают iPad во всех доступных цветах — «серый космос», серебристый и золотой. При этом Apple продолжает продавать новинку за 25 000 рублей.

Еще больше можно сэкономить при покупке версии с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти — как раз около 2000 рублей. Очень хорошие предложения сейчас можно найти на золотой и серебристый планшет: они хоть и в среднем на 100 рублей дороже остальных версий, но если хочется именно такие цвета, эту сумму можно и доплатить.

Падение цен коснулось не только младших версий с Wi-Fi, но и топовой с поддержкой сотовой связи и 128 ГБ хранилища. Серебристый iPad 2018 можно купить по цене около 40 000 рублей, «серый космос» — на 500 рублей дороже. Разница в те же 1500 рублей в сравнении с магазином Apple может оказаться полезной, например, для покупки аксессуаров (или Apple Pencil — правда, придется немного добавить).

Ранее сообщалось о том, что в России дешевеют не только iPad, но и iPhone, в том числе смартфоны прошлых поколений — например, iPhone 6 и iPhone SE.

Эксперты считают, что падение цен на iPad связано с наличием устройства в магазинах и высоким спросом.