Доход губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина увеличился на 5 млн рублей

"Доход главы арктического региона по основному месту работы составил 23 656 943 рубля 16 копеек", — говорится в сообщении.

За 2016 год Кобылкин заработал чуть более 18,5 млн рублей. В пресс-службе ТАСС пояснили, что рост доходов произошел за счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. «Доходы от других видов деятельности (почетные звания и награды) в размере 637 239 рублей 56 копеек были направлены в благотворительный фонд», — отметили в пресс-службе.

Объектов движимого и недвижимого имущества в России и за рубежом у губернатора ЯНАО по-прежнему нет. По имуществу ничего не поменялось и в семье Кобылкина. В фактическом пользовании у них есть трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 кв. м.

Доход супруги губернатора составил чуть более 185 тыс. рублей. В собственности на территории РФ она также имеет квартиру площадью 51,1 кв. м, земельный участок для садоводства и огородничества 1936 кв. м, владеет легковым автомобилем «Лэнд Ровер» 2014 года выпуска, добавили в пресс-службе.