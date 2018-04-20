Доход губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина увеличился на 5 млн рублей 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Доход губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Кобылкина за 2017 год увеличился на 5 млн рублей по сравнению с 2016 годом и составил более 23,6 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.
"Доход главы арктического региона по основному месту работы составил 23 656 943 рубля 16 копеек", — говорится в сообщении.
За 2016 год Кобылкин заработал чуть более 18,5 млн рублей. В пресс-службе ТАСС пояснили, что рост доходов произошел за счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. «Доходы от других видов деятельности (почетные звания и награды) в размере 637 239 рублей 56 копеек были направлены в благотворительный фонд», — отметили в пресс-службе.
Объектов движимого и недвижимого имущества в России и за рубежом у губернатора ЯНАО по-прежнему нет. По имуществу ничего не поменялось и в семье Кобылкина. В фактическом пользовании у них есть трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 кв. м.
Доход супруги губернатора составил чуть более 185 тыс. рублей. В собственности на территории РФ она также имеет квартиру площадью 51,1 кв. м, земельный участок для садоводства и огородничества 1936 кв. м, владеет легковым автомобилем «Лэнд Ровер» 2014 года выпуска, добавили в пресс-службе.