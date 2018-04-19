Благотворительная акция «Операция Улыбка» пройдет на Дону

Благотворительная акция «Операция Улыбка» пройдет в Ростовской области с 22 по 27 апреля.

Новосибирска, Астрахани и Согласно информации из официальных источников, в рамках акции врачи-волонтеры из Москвы Иркутска с коллегами из Областной детской клинической больницы окажут бесплатную хирургическую помощь детям с врожденными расщелинами губы и неба.

Планируется прооперировать около 20 несовершеннолетних пациентов с дефектами челюстно-лицевой области.

22 апреля с 9.00 до 14.00 все желающие смогут получить консультации специалистов в Областной детской клинической больнице.