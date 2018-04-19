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Благотворительная акция «Операция Улыбка» пройдет на Дону
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Благотворительная акция «Операция Улыбка» пройдет на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Благотворительная акция «Операция Улыбка» пройдет в Ростовской области с 22 по 27 апреля.
Согласно информации из официальных источников, в рамках акции врачи-волонтеры из Москвы, Новосибирска, Астрахани и Иркутска с коллегами из Областной детской клинической больницы окажут бесплатную хирургическую помощь детям с врожденными расщелинами губы и неба.
Планируется прооперировать около 20 несовершеннолетних пациентов с дефектами челюстно-лицевой области.
22 апреля с 9.00 до 14.00 все желающие смогут получить консультации специалистов в Областной детской клинической больнице.
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