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«Кашемир и шелк» проведут акцию по сбору старых вещей
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«Кашемир и шелк» проведут акцию по сбору старых вещей 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Сеть магазинов «Кашемир и шелк» совместно с фондом «Второе дыхание» организуют акцию «Дай шанс. Новая жизнь старых вещей». С 23 апреля по 30 мая любой желающий может принести свою ненужную одежду в московские магазины «Кашемир и Шелк»: вещи передадут людям в сложной жизненной ситуации. Вещи принимают в магазинах в ТЦ «Крокус Сити Молл», Vnukovo Outlet Village, на Петровке, 19, стр. 1 и Саввинской набережной, 13. После окончания акции участникам пришлют отчёт, как вклад каждого изменил ситуацию к лучшему. Общий отчет также появится на сайтах сети и фонда.
Недавно лондонский универмаг Harrods открыл благотворительный поп-ап магазин: вещи пожертвовали сотрудники и клиены, а прибыль пойдет фонду NSPCC.
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