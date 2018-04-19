«Кашемир и шелк» проведут акцию по сбору старых вещей

Сеть магазинов «Кашемир и шелк» совместно с фондом «Второе дыхание» организуют акцию «Дай шанс. Новая жизнь старых вещей». С 23 апреля по 30 мая любой желающий может принести свою ненужную одежду в московские магазины «Кашемир и Шелк»: вещи передадут людям в сложной жизненной ситуации. Вещи принимают в магазинах в ТЦ «Крокус Сити Молл», Vnukovo Outlet Village, на Петровке, 19, стр. 1 и Саввинской набережной, 13. После окончания акции участникам пришлют отчёт, как вклад каждого изменил ситуацию к лучшему. Общий отчет также появится на сайтах сети и фонда.

Недавно лондонский универмаг Harrods открыл благотворительный поп-ап магазин: вещи пожертвовали сотрудники и клиены, а прибыль пойдет фонду NSPCC.