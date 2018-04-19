Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов финансов и инвестиций, услуг и страхования. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах производителей товаров массового потребления, банковских услуг и транспорта.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General упал на 0,18%, индекс ADX General подорожал на 0,52%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Marka Pjse (DU:MARKA), которые подорожали на 0,01 п. (3,45%), закрывшись на отметке в 0,33. Котировки Emaar Development PJSC (DU:EMAARDEV) выросли на 0,110 п. (2,04%), завершив торги на уровне 5,510. Бумаги Db invst co (DU:DINV) выросли в цене на 0,040 п. (1,94%), закрывшись на отметке 2,100.

Лидерами падения стали акции Db islamic bk (DU:DISB), цена которых упала на 0,110 п. (1,98%), завершив сессию на отметке 5,440. Акции Arabtec (DU:ARTC) поднялись на 0,040 п. (1,83%), закрывшись на уровне 2,140, а DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) снизились в цене на 0,008 п. (1,81%) и завершили торги на отметке 0,435.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Nat Bk Qaiwain (AD:NBQ), которые подорожали на 10,07% до отметки 2,95, Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD), которые набрали 8,00%, закрывшись на уровне 0,540, а также акции Invest Bank AD (AD:INVB), которые повысились на 4,00%, завершив сессию на отметке 2,340.

Лидерами падения стали акции Union Insurance Co PSC (AD:UNIN), которые снизились в цене на 7,33%, закрывшись на отметке 1,39. Акции компании International Holding Company PJSC (AD:IHC) потеряли 4,17% и завершили сессию на уровне 1,38. Котировки Gulf Cement Co (AD:GCEM) снизились в цене на 3,70% до отметки 1,0400.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 7 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подешевели, 11 выросли, a 10 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Arabtec (DU:ARTC) упали до 3-летнего минимума, упав на 1,83%, 0,040 п., и завершили торги на отметке 2,140. Котировки акций International Holding Company PJSC (AD:IHC) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,17%, 0,06 п., и завершили торги на отметке 1,38.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,89%, или 0,61, достигнув отметки $69,08 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,01%, или 0,74, до $74,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,24%, или 3,20, до отметки $1.350,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED снизилась на 0,01% до 3,6729, а котировки EUR/AED упали на 0,08%, достигнув отметки 4,5423.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 89,39.