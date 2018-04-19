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Авторучку, которой якобы пользовался Владимир Путин, продали во Франции за 63 тысячи евро
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Первый легальный бордель открывается в России
Первый легальный бордель открывается в России

Авторучку, которой якобы пользовался Владимир Путин, продали во Франции за 63 тысячи евро 

Интересант 1 час назад
На аукционе Drouot в Париже за 63 тысячи евро продана черная авторучка с двуглавым орлом, выполненным из серебра, и 20 кристаллами Сваровски. Организаторы всячески намекали потенциальным покупателям, что она то ли принадлежала президенту России Владимиру Путину, то ли он ею однажды воспользовался.
Стартовая цена колебалась от 50 тысяч до 80 тысяч евро. Неизвестный покупатель приобрел раритет, участвуя в торгах по телефону. Эксперты отмечают, что предмет не является произведением искусства, но уникален в связи с сегодняшними «политическими реалиями».
Интересант: последние новости
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