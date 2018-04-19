Авторучку, которой якобы пользовался Владимир Путин, продали во Франции за 63 тысячи евро

На аукционе Drouot в Париже за 63 тысячи евро продана черная авторучка с двуглавым орлом, выполненным из серебра, и 20 кристаллами Сваровски. Организаторы всячески намекали потенциальным покупателям, что она то ли принадлежала президенту России Владимиру Путину , то ли он ею однажды воспользовался.

Стартовая цена колебалась от 50 тысяч до 80 тысяч евро. Неизвестный покупатель приобрел раритет, участвуя в торгах по телефону. Эксперты отмечают, что предмет не является произведением искусства, но уникален в связи с сегодняшними «политическими реалиями».