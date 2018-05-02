«Впереди же 9 мая»: в магазине Мурманска георгиевские ленточки повязали на бутылки с водкой (ФОТО)

В одном из продуктовых магазинов Мурманска появился алкоголь, украшенный георгиевскими ленточками. Речь идет о торговой точке на остановке «Семеновское озеро».

По рассказам очевидцев, георгиевские ленточки сотрудники магазина прикрепили к бутылкам водки и коньяка. Фотографию полок со спиртным опубликовали в сообществе

"Мурманск"

в социальной сети «ВКонтакте».

Интернет-пользователи пишут в комментариях, что видели подобное в магазинах и в другие года, в частности в Самаре , а также что производитель присылает ленточки вместе с продукцией. Подписчики сообщества разделились на тех, кто воспринял эту идею с негодованием, и не видящих в ней ничего плохого. «Купил на праздник, ленточка в подарок, Что в этом плохого? Многим хочется ленточку, а взять негде. Кощунство когда продают сами ленточки и навариваются на этом», — написал один из комментаторов. «У людей совсем мозг не работает», — заочно спорит с ним другой.

Что касается самого магазина, его сотрудники подтвердили сайту

информацию о ленточках на бутылках. «Впереди же 9 мая», — пояснила продавец.

Акцию «Георгиевская ленточка» придумали журналисты РИА «Новости» в 2005 году. С тех пор в преддверии 9 мая ленточку раздают бесплатно во многих общественных местах. Цель акции состояла в том, чтобы граждане обозначили свое отношение к празднику великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, сообщается на сайте

9may.ru. Знаком акции стала георгиевская лента, которая использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны — «Ордена Славы».

Однако в последнее время россиян стало возмущать повсеместное ношение георгиевской ленточки на элементах одежды, сумках, привязывание ее к велосипедам и антеннам автомобилей, что, по мнению противников акции,

неэтично

В Мурманске же и ранее происходили скандальные ситуации, связанные с Днем Победы. К примеру, в 2013 году ветераны Великой Отечественной войны в Мурманской области накануне 9 мая получили письма от ЗАО «Военно-мемориальная компания» (ВМК), в которых сообщалось, что им положены бесплатные похороны

за счет государства. Местные власти области резко отреагировали на такую инициативу ритуальной компании.