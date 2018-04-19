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В Выборге пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
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В Выборге пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Ivyborg.ru 1 час назад
24 апреля в России стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В Выборге Волонтеры Победы будут раздавать Георгиевские ленточки 27 апреля на Красной площади в 17.00.
В преддверии празднования Дня Победы миллионы людей в России других странах мира по доброй воле прикрепляют к одежде Георгиевскую ленточку, как условный символ военной славы. Георгиевская ленточка на груди демонстрирует уважение к воинам, сражавшимся за Отечество и всенародную гордость за Великую Победу.
Организаторами акции выступили: комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район», МАУ «Дом молодёжи», выборгское отделение ВОД «Волонтеры Победы».
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