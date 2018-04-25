Ещё
В столице Узбекистана ко Дню Победы стартует акция «Георгиевская ленточка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице Узбекистана ко Дню Победы стартует акция «Георгиевская ленточка» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 25 апр — РИА Новости. Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартует в четверг в Ташкенте, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Акция «Георгиевская ленточка» проводится силами тысяч «Волонтеров Победы». Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.
"С 26 апреля в рабочие дни у ворот посольства России в Узбекистане по улице Мироншах все желающие смогут получить «Георгиевскую ленточку», — уточнили в пресс-службе.
В дипмиссии напомнили, что главной целью акции является стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну XX века.
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
РИА Новости: последние новости
Доллар и нефть еще не расстались. Но уже смотрят по сторонам Биткоин подорожал до месячного максимума Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана
Комментарии  Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сменит формат инаугурации272
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»32
Россияне упустили свой исторический шанс84
Россия прощает и платит117
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
01:09
Сирия получит от Германии миллиард евро
Ближний Восток В мире
03:44
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение