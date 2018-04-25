В столице Узбекистана ко Дню Победы стартует акция «Георгиевская ленточка»

Узбекистане. ТАШКЕНТ, 25 апр — РИА Новости . Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартует в четверг в Ташкенте, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе посольства РФ

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Акция «Георгиевская ленточка» проводится силами тысяч «Волонтеров Победы». Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

"С 26 апреля в рабочие дни у ворот посольства России в Узбекистане по улице Мироншах все желающие смогут получить «Георгиевскую ленточку», — уточнили в пресс-службе.

В дипмиссии напомнили, что главной целью акции является стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну XX века.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».