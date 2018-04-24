В Петербурге раздадут более 400 тысяч георгиевских ленточек

С. - ПЕТЕРБУРГ , 24 апр — РИА Новости . Более 400 тысяч георгиевских ленточек раздадут в этом году в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Во вторник первые георгиевские ленточки появились в Москве — по традиции символ уважения к исторической памяти начали раздавать у стен международного информационного агентства «Россия сегодня», журналисты которого в марте 2005 года придумали эту акцию. Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

Акция «Георгиевская ленточка» стартует во вторник в Северной столице. Сегодня «Волонтеры Победы» раздадут георгиевские ленточки вместе с ветеранами Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с 16.00 до 17.00 на Московском вокзале и с 17.00 до 18.00 в аэропорту «Пулково». Затем георгиевские ленточки будут раздавать с 5 по 9 мая у станций метро в Петербурге.

"Сегодня георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений, символом воинской славы России. Мы повязываем георгиевскую ленточку в области сердца, тем самым отмечая, что подвиг солдат, отстоявших свободу нашей Родины, навсегда сохранится в наших сердцах", — отметила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина, слова которой приводятся в сообщении.

Акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.