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В Новосибирской области в акции «Георгиевская ленточка» примут участие 400 тыс. человек
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В Новосибирской области в акции «Георгиевская ленточка» примут участие 400 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Новосибирской области в этом году должна стать самой многочисленной и охватить не менее 400 тыс. жителей, сообщил в пятницу журналистам врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов.
"Акция «Георгиевская ленточка» стартует 25 апреля. В текущем году мы ожидаем, что в акции примет участие рекордное количество — более 400 тыс. жителей области. Основными площадками проведения акции в Новосибирске станут места массового скопления людей. Акция проводится силами волонтеров", — сказал Нелюбов.
Не менее многочисленной, как ожидается, будет и ставшая традиционной акция «Бессмертный полк». По оценкам властей, в прошлом году в колоннах полка прошло более 250 тыс. новосибирцев, в этом году ожидают увеличения числа участников, в том числе и в районах области.
Привлечь около 30 тыс. активистов собираются и на молодежную патриотическую акцию «Свеча памяти», которая проходит на мемориальных комплексах региона, в том числе на Монументе Славы в Новосибирске. Накануне Дня Победы, 8 мая в 22:00 часа (18:00 мск), любой желающий может прийти к месту проведения акции и зажечь свечу в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что около 80 военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии из разных частей впервые поучаствуют в параде Победы в Новосибирске. Всего в праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники.
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