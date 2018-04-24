В Казани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости . Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Казани во вторник, сообщили РИА Новости в городском исполкоме.

Впервые раздавать георгиевские ленточки на улицах начали в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Акция «Георгиевская ленточка» проводится силами тысяч «Волонтеров Победы». Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

"Акция «Георгиевская ленточка» в Казани стартовала в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 24 апреля. Волонтеры раздадут горожанам 15 тысяч символических ленточек", — рассказали РИА Новости в исполкоме Казани.

По словам собеседника агентства, также акция будет проходить на улице Баумана и в Парке Победы и продлится до 9 мая.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

С 2016 года акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».