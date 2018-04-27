В Брянске развернули двадцатиметровое полотнище георгиевской ленты

БРЯНСК , 27 апр — РИА Новости . Участники всероссийской акции «Георгиевская ленточка» развернули двадцатиметровое полотнище символа Победы в ходе флешмоба в Брянске, сообщает городская администрация.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянске 24 апреля, в районах областного центра волонтеры раздают всем желающим этот символ памяти.

"Сегодня в Бежицком и Фокинском районе прошла необычная акция — в память о подвигах солдат Великой Отечественной войны школьники и студенты развернули 20-метровое полотнище георгиевской ленты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие студенты колледжей, а также юнармейцы школ Фокинского района.

"Георгиевская ленточка — символ русских побед на протяжении нескольких столетий. Высшую военную награду Российской империи — орден Святого Георгия — учредила Екатерина Великая. В Красной армии ему на смену пришел орден Славы, колодка которого обтягивалась черно-оранжевой гвардейской лентой. Черный цвет солдаты на фронте назвали цветом пороха, оранжевый — цветом пламени", — отмечается в сообщении администрации.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.