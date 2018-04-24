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Свыше 50 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Липецкой области
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Свыше 50 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Липецкой области 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Липецкой области в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры раздадут более 50 тысяч черно-оранжевых лент, ставших одним из самых популярных символов современной России, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году. С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
"И через сто лет мир будет помнить победителей. Мы в неоплатном долгу перед героями за спасенный мир, за стойкий труд, за веру в будущее.
Наше глубокое уважение и благодарность — в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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