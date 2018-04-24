По всей России стартовала акция «Георгиевская ленточка» 

Две недели — вплоть до 9 мая — волонтеры будут раздавать их на улицах, в парках и торговых центрах, передает ТВ Центр.
Эта посылка пришла во Владивосток авиарейсом из Москвы. Волонтеры бережно раскладывают Георгиевские ленточки одну к одной.
Повязывать бантом или петелькой — добровольцы и сами проходят мастер— классы. Ведь им предстоит не просто раздать ленты, но и объяснить значение символа, а некоторым горожанам и помочь правильно прикрепить. Черный — дым, оранжевое — пламя: Анастасия Тарасенко рассказывает прохожим о традиционном значении цветов Георгиевской ленты.
Георгиевская ленточка стала простым и узнаваемым символом Победы. Такую цель и преследовали организаторы акции более 10 лет назад. Но глядя на нее, каждый вспоминает свою личную историю. Георгиевские ленты раздают и за пределами России. Десятки стран присоединяются к акции. Вплоть до главного праздника Победы волонтеры будут вручать ленты всем желающим.
Георгиевская лента — это не украшение, напоминают организаторы. Поэтому призывают не крепить ее на сумку или, например, на антенну автомобиля. А носить только по правилам: на груди с левой стороны.