Более тысячи георгиевских ленточек раздали в Сан-Франциско активисты «Русского альянса»

НЬЮ-ЙОРК , 1 мая апреля. / ТАСС /. Акцию «Георгиевская ленточка» провели в канун Первомая в Сан-Франциско активисты организации Russian Alliance (Русский альянс), объединяющей русскоязычных жителей города. Как сообщила во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС член руководства организации Вера Скорцескул, такая акция проводится уже четвертый год подряд.

"В нынешнем году мы раздали около тысячи георгиевских ленточек, — сообщила она. — К нам подходили те, кто брал эти ленточки в прошлые годы и говорили, что по-прежнему хранят их".

В канун дня Победы, по ее словам, члены «Русского альянса» в рамках акции «Бессмертный полк» проведут автопробег по Сан-Франциско и возложат цветы к памятникам погибшим в годы второй мировой войны.