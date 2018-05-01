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Более тысячи георгиевских ленточек раздали в Сан-Франциско активисты «Русского альянса»
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Более тысячи георгиевских ленточек раздали в Сан-Франциско активисты «Русского альянса» 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая апреля. /ТАСС/. Акцию «Георгиевская ленточка» провели в канун Первомая в Сан-Франциско активисты организации Russian Alliance (Русский альянс), объединяющей русскоязычных жителей города. Как сообщила во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС член руководства организации Вера Скорцескул, такая акция проводится уже четвертый год подряд.
"В нынешнем году мы раздали около тысячи георгиевских ленточек, — сообщила она. — К нам подходили те, кто брал эти ленточки в прошлые годы и говорили, что по-прежнему хранят их".
В канун дня Победы, по ее словам, члены «Русского альянса» в рамках акции «Бессмертный полк» проведут автопробег по Сан-Франциско и возложат цветы к памятникам погибшим в годы второй мировой войны.
Как ожидается, в нынешнем году в США акции «Бессмертный полк» пройдут в период с 6 по 10 мая в 28 городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Сан-Диего (штат Калифорния), Хьюстоне (штат Техас). Наиболее масштабное мероприятие пройдет в Нью-Йорке, где вдоль маршрута движения колонны пролетит самолет с 30-метровой георгиевской лентой.
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