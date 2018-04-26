Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Санкт-Петербурге

С. - ПЕТЕРБУРГ , 26 апр — РИА Новости . Акция «Георгиевская ленточка» стартовала во вторник в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Старт акции в Северной столице дан во вторник в 16.00 на Московском железнодорожном вокзале, а также в 17.00 в аэропорту «Пулково».

В этом году по заказу городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ изготовлено 1 600 000 георгиевских ленточек. Жители города смогут получить георгиевские ленточки через администрации районов — в подведомственных им учреждениях, организациях и на предприятиях, в отделениях "Почты России" , многофункциональных центрах предоставления услуг, в центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» и в отделениях Сбербанка

С 5 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки жителям и гостям Санкт-Петербурга у станций метрополитена.

По словам председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева, в этом году принято решение раздавать георгиевские ленточки перед проведением торжественно-траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище 8 мая, перед проведением парада на Дворцовой площади и во время прохождения участников всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту 9 мая.