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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Санкт-Петербурге
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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Санкт-Петербурге 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала во вторник в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
Старт акции в Северной столице дан во вторник в 16.00 на Московском железнодорожном вокзале, а также в 17.00 в аэропорту «Пулково».
В этом году по заказу городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ изготовлено 1 600 000 георгиевских ленточек. Жители города смогут получить георгиевские ленточки через администрации районов — в подведомственных им учреждениях, организациях и на предприятиях, в отделениях "Почты России", многофункциональных центрах предоставления услуг, в центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» и в отделениях Сбербанка.
С 5 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки жителям и гостям Санкт-Петербурга у станций метрополитена.
По словам председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева, в этом году принято решение раздавать георгиевские ленточки перед проведением торжественно-траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище 8 мая, перед проведением парада на Дворцовой площади и во время прохождения участников всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту 9 мая.
Акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.
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