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У Крыма может появиться собственная криптовалюта
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У Крыма может появиться собственная криптовалюта 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Хайтек
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готовит проект внедрения в Крыму региональной криптовалюты, рассказал RNS президент РАКИБ Юрий Припачкин.
«Мы сейчас готовим программу развития Крыма на основе блокчейна и искусственного интеллекта. Она будет включать в себя оказание различных услуг, как государственных, так и негосударственных, на базе блокчейна, создание собственной крымской криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, в которых нуждаются крымские компании», — сказал Припачкин.
По его словам, программа может быть оформлена в законодательную инициативу после принятия федеральных законопроектов о крипторегулировании: «Насколько я понимаю, к лету Госдума планирует принять эти законопроекты. После этого уже мы будем смотреть, как продвигать программу».
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