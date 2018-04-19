У Крыма может появиться собственная криптовалюта 

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готовит проект внедрения в Крыму региональной криптовалюты, рассказал RNS президент РАКИБ Юрий Припачкин.
«Мы сейчас готовим программу развития Крыма на основе блокчейна и искусственного интеллекта. Она будет включать в себя оказание различных услуг, как государственных, так и негосударственных, на базе блокчейна, создание собственной крымской криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, в которых нуждаются крымские компании», — сказал Припачкин.
По его словам, программа может быть оформлена в законодательную инициативу после принятия федеральных законопроектов о крипторегулировании: «Насколько я понимаю, к лету Госдума планирует принять эти законопроекты. После этого уже мы будем смотреть, как продвигать программу».