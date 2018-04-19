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Анатолий Аксаков: Центробанк получит новые полномочия
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Первый легальный бордель открывается в России

Анатолий Аксаков: Центробанк получит новые полномочия 

Российская Газета 2 часа назад
Полномочия Центробанка РФ будут значительно расширены, и регулятор сможет еще эффективнее пресекать действия недобросовестных участников рынка. Речь идет об инсайде, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Российский газете» на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Поправки будут внесены в законодательство о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. «Мы собираемся кое-что подкорректировать в этом законе, чтобы расширить полномочия Центрального банка. Это произойдет буквально в мае-июне», — сказал Аксаков.
Если поправки будут приняты, Центральный банк сможет более активно и широко мониторить ситуацию на рынке. И на основе анализа, в том числе больших данных, отслеживать всплески на рынках и оперативно вмешиваться в ситуацию, чтобы пресечь манипулирование финрынком, пояснил Аксаков.
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