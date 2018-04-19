«Ручку Путина» с кристаллами Swarovski продали за 63 тысячи евро

На аукционе Drouot в Париже продали ручку, которая якобы принадлежала российскому президенту Владимиру Путину

Чёрная ручка, украшенная серебряным двуглавым орлом с 20 кристаллами Swarovski, ушла с молотка за 63 тысячи евро. Лот изначально оценивался на сумму от 50 тысяч евро до 80 тысяч евро. Покупатель, участвовавший в торгах по телефону, остался анонимным.

«Этот объект не является произведением искусства, — цитирует ТАСС специалистов аукционного дома. — Однако его уникальность подчёркивается нынешними политическими реалиями».