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«Ручку Путина» с кристаллами Swarovski продали за 63 тысячи евро
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«Ручку Путина» с кристаллами Swarovski продали за 63 тысячи евро 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
На аукционе Drouot в Париже продали ручку, которая якобы принадлежала российскому президенту Владимиру Путину.
Чёрная ручка, украшенная серебряным двуглавым орлом с 20 кристаллами Swarovski, ушла с молотка за 63 тысячи евро. Лот изначально оценивался на сумму от 50 тысяч евро до 80 тысяч евро. Покупатель, участвовавший в торгах по телефону, остался анонимным.
«Этот объект не является произведением искусства, — цитирует ТАСС специалистов аукционного дома. — Однако его уникальность подчёркивается нынешними политическими реалиями».
18 апреля стало известно, что через сервис auto.ru на продажу выставили лимузин Mercedes S-класса в удлинённой версии Pullman, который числился за гаражом ФСО, но на котором, как сообщили в ведомстве, никогда не ездил Владимир Путин. Между тем продавец утверждает, что машина обслуживала российского лидера.
ИД «Собеседник»: последние новости
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