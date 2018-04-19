В Ростове на Береговой появится новая гостиница

В Ростове-на-Дону появится еще одна гостиница. Городская администрация выставила на торги участок на улице Береговой, 41–43 (между Ворошиловским мостом и кафе «Мир»).

— Договор аренды участка для постройки гостиницы будет заключен на пять лет, — сказано в бюллетене департамента имущественно-земельных отношений Ростова.

Общая площадь участка — 2568 квадратных метров. Начальная цена аукциона — 8 миллионов 988 тысяч рублей. Торги пройдут 21 мая.

В начале апреля в Ростове на Береговой открылся отель Radisson Blu, который заменил многострадальный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в программе подготовки к ЧМ-2018. Сам же Hyatt достроят уже после мундиаля.