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В Ростове на Береговой появится новая гостиница
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В Ростове на Береговой появится новая гостиница 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове-на-Дону появится еще одна гостиница. Городская администрация выставила на торги участок на улице Береговой, 41–43 (между Ворошиловским мостом и кафе «Мир»).
— Договор аренды участка для постройки гостиницы будет заключен на пять лет, — сказано в бюллетене департамента имущественно-земельных отношений Ростова.
Общая площадь участка — 2568 квадратных метров. Начальная цена аукциона — 8 миллионов 988 тысяч рублей. Торги пройдут 21 мая.
В начале апреля в Ростове на Береговой открылся отель Radisson Blu, который заменил многострадальный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в программе подготовки к ЧМ-2018. Сам же Hyatt достроят уже после мундиаля.
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