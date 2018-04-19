Губкинцы вышли на всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»

14 апреля в экологическом субботнике «Зеленая весна» приняли участие более 60 активистов всех студенческих организаций Губкинского университета. В этот же день в Воронцовском парке проходила акция «Убери за своим питомцем».

Экологический субботник был организован студенческим профкомом при поддержке администрации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Объединенный совет обучающихся и студенческий профком совместно с молодежным советом Департамента ЖКХ провели акцию в Воронцовском парке «Убери за своим питомцем». На акции владельцам собак раздавали бесплатные диспенсеры с пакетами для уборки за питомцами.

Молодежный совет при Департаменте ЖКХ планирует организовать свыше 30 пунктов выдачи таких диспенсеров.