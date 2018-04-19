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Губкинцы вышли на всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»
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Губкинцы вышли на всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 

Управа района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
14 апреля в экологическом субботнике «Зеленая весна» приняли участие более 60 активистов всех студенческих организаций Губкинского университета. В этот же день в Воронцовском парке проходила акция «Убери за своим питомцем».
Экологический субботник был организован студенческим профкомом при поддержке администрации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
Объединенный совет обучающихся и студенческий профком совместно с молодежным советом Департамента ЖКХ провели акцию в Воронцовском парке «Убери за своим питомцем». На акции владельцам собак раздавали бесплатные диспенсеры с пакетами для уборки за питомцами.
Молодежный совет при Департаменте ЖКХ планирует организовать свыше 30 пунктов выдачи таких диспенсеров.
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