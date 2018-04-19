В Салехарде акцию «Библионочь» перенесли из-за вспышки ОРВИ

"Переносится акция в связи с ситуацией с ОРВИ, введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Скорее всего, она пройдет 28 апреля", — сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что все школы города Салехарда приостановили занятия до 24 апреля из-за вспышки ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, показатель заболеваемости на Ямале выше порогового значения на 12,2%.