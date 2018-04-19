В Салехарде акцию «Библионочь» перенесли из-за вспышки ОРВИ 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Акцию «Библионочь» перенесли на неделю позже в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.
"Переносится акция в связи с ситуацией с ОРВИ, введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Скорее всего, она пройдет 28 апреля", — сказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что все школы города Салехарда приостановили занятия до 24 апреля из-за вспышки ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, показатель заболеваемости на Ямале выше порогового значения на 12,2%.
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году пройдет в России в седьмой раз в ночь с 21 на 22 апреля. Он будет посвящен теме «Магия книги» и 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. В этом году в акции участвуют все регионы России, это более 1,5 тыс. площадок по всей стране. В прошлом году к проекту присоединились более тысячи учреждений в 84 субъектах России.