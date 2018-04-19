Сбербанк: переоценка соотношения риска и прибыли — сохраняем рекомендацию «покупать», — Аналитики ВТБ Капитал

После публикации результатов за 1к18 по РСБУ и коррекции на российском рынке акций, спровоцированной санкциями США , мы провели переоценку инвестиционной привлекательности Сбербанка

Во-первых, стресс-тестирование показало, что негативный эффект от санкций будет ограниченным.

Во-вторых, исходя из текущей риторики, мы полагаем, что вероятность распространения санкций на суверенный долг низка.

В-третьих, с начала года котировки акций Сбербанка снизились на 29%, тогда как спреды ОФЗ расширились всего на 40 бп.

Наконец, Сбербанк уверенно движется к достижению в конце 2018 г. целевого значения достаточности базового капитала на уровне 12,8%, благодаря чему основной фактор его инвестиционной привлекательности — возврат на капитал — остается неизменным.

Мы повысили наш прогноз по стоимости акционерного капитала на 85 бп, до 15%, чтобы отразить расширение спредов, а также снизили наш прогноз по чистой прибыли на 2019–2020 г. на 4–5%. Тем не менее, соотношение риска и прибыли мы по-прежнему считаем привлекательным. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 360 руб. /ОА и 320 руб. /ПА; ожидаемая полная доходность равна 79 и 83% соответственно.

Таким образом, мы рассматриваем произошедшую недавно коррекцию как хорошую возможность для покупки бумаг, нежели как смену направления. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.