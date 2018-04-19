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В Китае раскрыли многомиллионную криптовалютную аферу
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В Китае раскрыли многомиллионную криптовалютную аферу 

Российская Газета 2 часа назад
Полиция КНР раскрыла крупную мошенническую схему, жертвами которой стали порядка 13 тысяч человек из 31 китайской провинции. Об этом сообщает телеканал CGTN.
По его информации, с 28 марта инвесторам на различных рекламных мероприятиях предлагалось купить криптовалюту Datang Coin (DBTC). В обмен на первоначальные инвестиции в три миллиона юаней (480 тысяч долларов) покупателям DBTC пообещали, что они смогут зарабатывать от криптовалюты до 80 тысяч юаней (13 тысяч долларов США) в день.
Проблема заключается в том, что DBTC никогда не существовал. Мошенники заплатили 30 тысяч юаней (около 4,8 тысячи долларов) иностранному гражданину, чтобы он выдавал себя за главу подставной компании со штаб-квартирой в Гонконге. Схема была настолько убедительной, что даже официальное издание China Daily анонсировало 20 марта «церемонию запуска» Datang Coin в Сиане.
В рамках дела сотрудники правоохранительных органов провинции Шэньси задержали в минувшее воскресенье девять человек. Были также заморожены 42 банковских счета, в которых содержались украденные 86 миллионов юаней или более 13 миллионов долларов США.
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