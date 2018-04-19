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Вологжане могут купить имущество должников
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Вологжане могут купить имущество должников 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Земельные участки, автомобили, недвижимость, бытовая техника, смартфоны и многое другое по низким ценам могут приобрести вологжане. На продажу выставлено имущество должников.
Согласно закону, описанное судебными приставами имущество, можно вернуть в течение 10 дней при полной оплате задолженности любого рода. Если должник таких мер не предпринимает, автомобили, квартиры и все остальное выставляют на продажу. Как правило, цены на торгах значительно ниже рыночных.
Продажу осуществляет организация, с которой Росимущество заключило договор. Ознакомиться с перечнем лотов можно на сайтах https://torgi.gov.ru (вкладка «Торги» — «Реализация имущества должников») и http://so-tsou.com (вкладка «Комиссия» — «Вологодская область»). Вырученные средства идут в счет погашения долга.
Так, среди лотов появился ВАЗ-21061. Ранее он принадлежал жительнице Череповецкого района, которая задолжала по транспортному налогу 175 тысяч рублей. Еще один должник остался без «Нивы», накопив долг в 141 тысячу рублей. Ни один из автовладельцев не погасил задолженность в срок, теперь автомобили выставлены на принудительную продажу.
Другую «Ниву», бывший владелец которой задолжал по алиментам, недавно продали за 84 тысячи рублей. Всего же за первые три месяца этого года на принудительную реализацию направлено имущество должников на сумму более 270 миллионов рублей.
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