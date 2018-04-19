Реальная зарплата в Прикамье выросла на 8,4%

По данным Пермьстата, реальная заработная плата в регионе в феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 8,4%. При этом с января по февраль текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 32693 руб., она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 11,3%, реальная заработная плата выросла на 9,6%.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в 2017 году среднемесячная зарплата в федеральных госорганах выросла на 2,7% и составила 118 тысяч 800 рублей (без учета подоходного налога).