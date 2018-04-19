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Рубль отреагировал на валютные интервенции Минфина
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Рубль снижается к доллару и евро на фоне возобновления покупок валюты Минфином 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на обновление рынком нефти многолетних максимумов — выше 74 долларов за баррель Brent, отмечают трейдеры.
Определенное давление создают новости о возобновлении Минфином покупок валюты в резерв, говорят аналитики.
Курс доллара расчетами "завтра" к 14.16 мск повышался на 22 копейки — до 61,07 рубля, курс евро — на 22 копейки — до 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, НЕСМОТРЯ НА НЕФТЬ

Курс рубля к евро и к доллару днем снижался, несмотря на попытки обновления рынком нефти максимумов с конца 2014 года. Цена "черного золота" пытается закрепиться выше отметки 74 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от данных по динамике запасов в США.
За неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти снизились на 1,1 миллиона баррелей — до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей. Кроме того, СМИ сообщают, что Саудовская Аравия заинтересована в цене нефти 80 или даже 100 долларов за баррель. Это может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке ОПЕК+, хотя исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.
Определенное давление на рубль оказали данные о возобновлении во вторник покупки валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, объем таких операций с расчетами 18 апреля составил 17,5 миллиарда рублей (против обычных в апреле-мае 11,6 миллиарда). Таким образом, по-видимому, началось восстановление объема покупок, чтобы выполнить план месяца, который, как заявляли Минфин и ЦБ, остался без изменений, отмечают эксперты.
В итоге, курс доллара и евро повышался днем на 0,3-0,4%. Рублевая цена "черного золота" вернулась выше уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Часть участников рынка расценила возвращение ЦБ с покупками валюты на рынок как сигнал достижения локального минимума по валюте, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Впрочем, это, скорее, индикатор окончательнои? стабилизации на валютном рынке в глазах регулятора после панических распродаж рубля неделеи? ранее, говорит он.
"При этом данные о валютных покупках ЦБ могли быть лишь дополнительным негативным фактором для рубля, так как к полудню четверга в отрицательнои? зоне к доллару находилось большинство валют на развивающихся рынках, и потери рубля не являлись самыми большими. Несмотря на покупки доллара на глобальных площадках, мы полагаем, что позиции рубля ниже 61,5 будут поддерживаться текущими ценами на нефть, несколько успокоившимся геополитическим фоном, а также потребностями отдельных участников рынка в рублевои? ликвидности за неделю до основных налоговых выплат. Не исключены повторные попытки рубля закрепиться ниже 61 в паре с долларом", — сказал Кравченко.
Несмотря на относительно слабый рубль в сравнении с котировками нефти, что в отсутствие геополитических рисков привело бы к притоку спекулятивного капитала в ОФЗ, отношение к рублевому долгу остается осторожным, умеренно негативным, что в свою очередь давит на рубль, говорят аналитики Райффайзенбанка.
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