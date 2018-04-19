iPhone X с двумя SIM-картами за 650 долларов — летом?

Цена 6,1-дюймового iPhone X, релиз которого запланирован на вторую половину 2018 года, составит в районе 550-650 долларов США. Об этом пишет CultofMac со ссылкой на ведущего аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо. Прогноз эксперта идет вразрез с позицией его коллег, предпочитающих вести речь о сумме в районе 800 долларов.

Будущая новинка станет самой доступной моделью в линейке 2018 года, уверен Куо. С целью экономии смартфон оснастят IPS-, а не OLED-матрицей, более простой камерой и слотом для двух SIM-карт. Не исключено, впрочем, что может выйти две версии 6,1-дюймового iPhone: с одной и двумя SIM-картами.

Несмотря на общепринятую практику называть все смартфоны, которые Apple запланировала на 2018 год, iPhone X, в своих прогнозах Минг-Чи Куо предпочитает не использовать порядковые цифры или литеры, ограничиваясь только диагоналями дисплеев. В связи с этим можно допустить, что 6,1-дюймовая модель исполнит роль преемницы iPhone SE.

Как стало известно ранее, Apple зарегистрировала в России новые модели iPhone. Подтверждающий документ, обнаруженный в базе данных Евразийской экономической комиссии , свидетельствует о планах производителя начать продажи нескольких модификаций фирменных смартфонов под управлением iOS 11.

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