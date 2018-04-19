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ЦБ сообщает о запуске регулятивной площадки
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ЦБ сообщает о запуске регулятивной площадки 

Банки.ру 1 час назад
В Банке России заработала «регулятивная песочница», созданная для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий.
Как отмечает пресс-служба регулятора, подать заявку для пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, планирующая внедрение новых финансовых технологий, применение которых требует изменения регулирования.
Банк России в рамках «регулятивной песочницы» организует тестирование новых сервисов и технологий для оценки влияния их применения на развитие финансового рынка. В ходе пилотирования также будут определены возможные риски и меры по их устранению.
Услуги, сервисы или технологии, которые прошли пилотирование в «регулятивной песочнице», могут быть либо одобрены к внедрению с последующим формированием плана по разработке необходимой нормативно-правовой базы, либо признаны нецелесообразными для применения.
«Совместная работа регулятора и участников рынка по пилотированию новых сервисов и технологий будет способствовать расширению спектра финансовых услуг и повышению конкурентоспособности российского финансового рынка», — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
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