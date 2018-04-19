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Карелиястат заявил о росте доходов жителей Карелии
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Карелиястат заявил о росте доходов жителей Карелии 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата также увеличилась.
Территориальный орган федеральной службы госстатистики по республике представил данные о денежных доходах в среднем на душу населения в феврале 2018 года.
Так, в феврале доходы в среднем составили 27 723,4 рублей. По сравнению с февралем 2017 года увеличились на 11,7%, потребительские расходы — 19 120,8 рублей, увеличились на 7,3%.
Также Карелиястат представил реальные денежные доходы населения. В феврале 2018 года по сравнению c февралем 2017 года реальные доходы увеличились на 8,4, по сравнению с предыдущим месяцем — увеличились на 56,1%.
Что касается средней номинальной начисленной заработной плате, то в целом по Карелии за февраль 2018 года она составила 37 140,8 рубля и увеличилась по сравнению с февралем прошлого года на 14,5%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с февралем 2017 года на 12,0%.
По материалам: ptzgovorit.ru
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