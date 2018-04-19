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Губкинцы поддержали всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»
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Губкинцы поддержали всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Студенты-губкинцы приняли участие в субботнике «Зеленая весна». Экологический субботник был организован студенческим профкомом при поддержке администрации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
14 апреля в уборке территории приняли участие более 60 активистов всех студенческих организаций университета.
В этот же день Объединенный совет обучающихся и студенческий профком совместно с молодежным советом Департамента ЖКХ провели акцию в Воронцовском парке «Убери за своим питомцем». На акции владельцам собак раздавали бесплатные пакеты для уборки за питомцами.
По результатам проведенной акции Молодежный совет при Департаменте ЖКХ планирует организовать свыше 30 пунктов выдачи таких диспенсеров с пакетами.
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