Ещё
У Цукерберга родилась дочь. Он отдает 99% своих акций Facebook ценой в $45 млрд на…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Цукерберга родилась дочь. Он отдает 99% своих акций Facebook ценой в $45 млрд на… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
У четы Цукербергов родилась дочка. Основатель Facebook и счастливый отец Марк Цукерберг, конечно же, посвятил этому обширный пост. Он с женой Присциллой написали письмо дочери, а также объявили, что отдают 99% своих акций Facebook стоимостью $45 млрд на благотворительные цели. Это — один из крупнейших благотворительных взносов за всю историю.
«К рождению дочки мы написали ей о том мире, в котором, как мы надеемся, она будет взрослеть. Это мир, где наше поколение сможет развить потенциал человека и продвигать равенство, излечивая болезни, персонализируя обучение, занимаясь экологичной энергией, объединяя людей, создавая сильные сообщества, борясь с бедностью, обеспечивая всем равные права и умножая понимание между нациями.
Мы считаем своим долгом внести скромную лепту в создание такого мира для всех детей. Мы на протяжении жизни отдадим 99% наших акций Facebook — сейчас это около $45 млрд — чтобы присоединиться ко всем тем, кто пытается изменить этот мир к лучшему для грядущих поколений», — написал Марк в Facebook.
Пост получился невероятно резонансным, всего за час собрав больше 216 000 лайков.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан создадут общество с ограниченной ответственностью, которое будет поддерживать некоммерческие организации, делать частные инвестиции, участвовать в публичных дебатах, посвященной этой миссии. Цукерберг продолжит контролировать акции сети, поскольку организация будет принадлежать ему с женой, сообщает TechCrunch.
На протяжении всей жизни четы деньги от продажи акций будут уходить на реализацию этих инициатив. В ближайшие три года Цукерберг будет в год продавать акций Facebook не более, чем на $1 млрд в год.
Эта инициатива очень напоминает историю основания фонда Билла и Мелинды Гейтс, который является одним из крупнейших в мире благотворительных фондов и занимается улучшением систем здравоохранения, а также борьбой с голодом на планете. Гейтс, кстати, уже успел поздравить семью Цукерберга: «Добро пожаловать, Макс! И поздравления Марку и Присцилле. Это фантастические, вдохновляющие новости!».
Карельские вести: последние новости
«Предупредительный выстрел»: Трамп выступил за крепкий рубль Новые санкции США против России грозят стать миной замедленного действия Карелиястат заявил о росте доходов жителей Карелии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО237
Центральная Россия покроется снегом9
Россияне «изменили» доллару80
8 лет за кокаиновый круиз29
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение