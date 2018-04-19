У Цукерберга родилась дочь. Он отдает 99% своих акций Facebook ценой в $45 млрд на…

У четы Цукербергов родилась дочка. Основатель Facebook и счастливый отец Марк Цукерберг, конечно же, посвятил этому обширный пост. Он с женой Присциллой написали письмо дочери, а также объявили, что отдают 99% своих акций Facebook стоимостью $45 млрд на благотворительные цели. Это — один из крупнейших благотворительных взносов за всю историю.

«К рождению дочки мы написали ей о том мире, в котором, как мы надеемся, она будет взрослеть. Это мир, где наше поколение сможет развить потенциал человека и продвигать равенство, излечивая болезни, персонализируя обучение, занимаясь экологичной энергией, объединяя людей, создавая сильные сообщества, борясь с бедностью, обеспечивая всем равные права и умножая понимание между нациями.

Мы считаем своим долгом внести скромную лепту в создание такого мира для всех детей. Мы на протяжении жизни отдадим 99% наших акций Facebook — сейчас это около $45 млрд — чтобы присоединиться ко всем тем, кто пытается изменить этот мир к лучшему для грядущих поколений», — написал Марк в Facebook.

Пост получился невероятно резонансным, всего за час собрав больше 216 000 лайков.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан создадут общество с ограниченной ответственностью, которое будет поддерживать некоммерческие организации, делать частные инвестиции, участвовать в публичных дебатах, посвященной этой миссии. Цукерберг продолжит контролировать акции сети, поскольку организация будет принадлежать ему с женой, сообщает TechCrunch.

На протяжении всей жизни четы деньги от продажи акций будут уходить на реализацию этих инициатив. В ближайшие три года Цукерберг будет в год продавать акций Facebook не более, чем на $1 млрд в год.