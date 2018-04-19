Итальянец получил огромное наследство в старой валюте. Теперь это просто бумажки

Италии мужчина получил в наследство от своего деда три миллиона итальянских лир, однако он не может их потратить, потому что валюта вышла из обращения еще в 2012 году.

Хорошо, что это не все, что оставил ему любящий дед. Итальянцу по имени Луиджи также достались несколько квартир, портфель акций и счета в банках с крупными суммами современных денег.

Те три миллиарда лир, которые обнаружил итальянец, находились в сейфе. Эта находка оказалась для него шоком, но за восторгом последовало не меньшее разочарование, когда мужчина обратился с деньгами в банк.

Сотрудники объяснили Луиджи, что последний шанс, когда он мог конвертировать старую валюту в евро был упущен в 2012 году. Дело в том, что на то, чтобы обменять лиры на евро гражданам Италии дали десять лет, начиная с 2002 года. С того момента итальянскими лирами нельзя нигде расплатиться и обменять на другие деньги.

Вот, так выглядела итальянская лира.

500 тысяч итальянских лир. By OneArmedMan via Wikimedia Commons

100 тысяч итальянских лир. By OneArmedMan via Wikimedia Commons

После того, как Луиджи попытался получить свое наследство в обменниках и разных банках, ему пришлось обратиться в Центральный банк Италии, но и там он получил отказ.

Несмотря на всесторонние отказы, Луиджи не стал отчаиваться и нанял адвокатов, чтобы с их помощью найти какую-нибудь лазейку в итальянском законодательстве. Благодаря ей он хочет получить честно заработанные своим дедом деньги. По последнему курсу один евро стоил 1936 лир. Это значит, что в 2012 году, обменяв валюту, Луиджи мог получить 1,5 миллиона евро.