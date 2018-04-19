Куряне передали в библиотеку СИЗО более 500 книг

Ранее «КИ» сообщали об акции «Книга добра»

По информации пресс-службы УФСИН, в местах заключения потребность человека в информации обеспечивается в первую очередь книгами. Поэтому книги практически постоянно находятся на руках и достаточно быстро ветшают. По этой причине ведомство и объявило о сборе томов для пополнения фондов тюремной библиотеки.

За первую неделю проведения акции библиотека СИЗО пополнилась почти на 500 томов. Одними из первых откликнулись сотрудники областной научной библиотеки им. Асеева они передали 230 изданий. 50 томов передал Курский государственный университет. Ещё 200 книг принесли жители города.

Акция завершается 28 апреля, поэтому у всех желающих есть возможность в ней поучаствовать. Книги можно приносить непосредственно в СИЗО с 14 до 16 часов в рабочие дни в комнату приёма граждан.