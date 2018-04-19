Биржи АТР закрылись в плюсе на фоне ощутимого роста цен на нефть

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой индексов после того, как повышение цен на нефть до рекордов 2014 года способствовало росту цен на акции сырьевых компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84% — до 3117,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1814,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,4% — до 30708,44 пункта, корейский KOSPI — на 0,25%, до 2485,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33% и составил 5881 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 22191,18 пункта.

В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей. В четверг котировки продолжают рост, цена марки Brent превышает 74 доллара за баррель, WTI — 69 долларов. На этом фоне акции PetroChina в Гонконге подорожали на 5%, CNOOC — 3,8%, Woodside Petroleum — 1,1%, Inpex — 1%.

Японии участники торгов также обратили внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ . На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о "честных" торговых сделках.