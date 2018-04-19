Ещё
Биржи АТР закрылись в плюсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Биржи АТР закрылись в плюсе на фоне ощутимого роста цен на нефть 

Прайм 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой индексов после того, как повышение цен на нефть до рекордов 2014 года способствовало росту цен на акции сырьевых компаний региона, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84% — до 3117,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1814,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,4% — до 30708,44 пункта, корейский KOSPI — на 0,25%, до 2485,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33% и составил 5881 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 22191,18 пункта.
В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей. В четверг котировки продолжают рост, цена марки Brent превышает 74 доллара за баррель, WTI — 69 долларов. На этом фоне акции PetroChina в Гонконге подорожали на 5%, CNOOC — 3,8%, Woodside Petroleum — 1,1%, Inpex — 1%.
В Японии участники торгов также обратили внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о "честных" торговых сделках.
"Судя по тому, что индекс Nikkei смог закрыться в плюсе пятую торговую сессию подряд, настроения на рынке преимущественно оптимистичные. Инвесторы с облегчением восприняли тот факт, что хотя переговоры Трампа и Абэ не принесли приятных сюрпризов, но и неприятных сюрпризов от них не было", — приводит агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика Tokai Tokyo Research Centre Макото Сенгоку (Makoto Sengoku).
Прайм: последние новости
Акции "Русала" в Гонконге по итогам торгов подорожали почти на 27% Цены на алюминий продолжили ралли после падения запасов Криптовалюта Litecoin дорожает после добавления на корейскую биржу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России299
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу364
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня184
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО86
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение